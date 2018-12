Thelma Fardin mostró su indignación tras el viaje de Darthés a Brasil

Espectáculos Juan Darthés dejó el país y partió rumbo a Brasil tras la denuncia por abuso

La actriz Thelma Fardin mostró su indignación este jueves en su cuenta de Twitter luego de que Juan Darthés, a quien denunció por violación, viajara a Brasil. "Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal".Fue unas horas después de que la abogada de Fardín diera una conferencia de prensa en la que se echó un manto de sospechas sobre el hecho de que el actor se había mudado a San Pablo para no poder ser extraditado.Cuando me recriminan "¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario" yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. "Esperá a que la justicia actúe" me dicen. ¿Qué justicia?En diálogo con Clarín, Franciso Castex, profesor adjunto interino de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, y Teoría del Delito y Sistema de la Pena, de la Facultad de Derecho de la UBA, explicó que: "Históricamente, la política de Brasil en materia de extradiciones fue, en general, no extraditar a sus nacionales".Este receso de 17 días supone una paralización del proceso investigativo que tiene en sus manos Maryine del Carmen Rivera Escoto, fiscal auxiliar de la Unidad Especializada contra Delitos de Violencia de Género del Ministerio Público nicaragüense.