"Ramiro me eligió por lo que soy, y a Florencia Peña por lo que tiene"

Es una de las partes que integran el famoso "poliamor". Bajo perfil, hasta ahora, y luego de llamarse a silencio un buen tiempo, la sensual salteña se animó a hablar en detalle, de lo que supo ser su relación de cinco años con Ramiro Ponce de León. Y, lejos de temerle a Florencia Peña, la joven Eliana Mendoza (36) les hace frente a los desplantes que recibió por parte de la actriz y arremete."A él lo conocí por amigos en común. Era una relación a distancia porque yo vivía en Tucumán. Fue una conexión muy fuerte la que tuve con Ramiro desde un primer momento. Desde ese momento no nos separamos más. Cada vez nos veíamos más en Salta, Tucumán o en Termas. Eran las tres ciudades que frecuentábamos y generalmente los encuentros se daban en un hotel. Para mí fue una relación de amor con Ramiro, y me demostró que para él también, con sus detalles, viajes, gestos. Fue una linda historia y hoy por hoy lo quiero desde un buen lugar. De vez en cuando nos hablamos. Más allá de los enojos, yo siempre fui su debilidad, y creo que lo voy a seguir siendo, y Ramiro me lo hacía saber, me lo decía", arranca en diálogo con la revista Paparazzi.-Cómo recibiste esta exposición mediática repentina?-Tuve un amor pasado con Ramiro y, más allá de cómo se fue dando con este escándalo, hasta esta nota nunca me presenté en ningún medio y fue una relación muy privada con él. Una de mis amigas se encargó de que las cosas fueran así. No se pudo parar y no fue fácil ver todo eso y escuchar cosas que se dijeron de mí que no son ciertas. Más allá de mi angustia y del lugar que me pusieron tras una relación de tantos años, estoy bien, contenta porque estoy con proyectos que van a definir mi vida y ser distinta a lo que era.-Volviendo a tu relación con Ramiro, ¿tenían título de novios?-No éramos novios, nunca le pusimos rótulo, pero era un amor profundo. Cinco años no es poco, es un tiempo muy significativo. Se involucran sentimientos. Se construye de a dos. Esté con la persona que esté, yo siempre voy a ser su debilidad. Siempre.-¿Siempre fuiste su debilidad?-Quise terminar un montón de veces. No era fácil para mí mantener una relación como la que teníamos. Pero cada vez que quería romper no podía. El siempre me decía que no me iba a dejar, que siempre iba a querer estar conmigo. Yo me entero de que él estaba en una relación más intensa con la señora Florencia Peña después del año que estábamos juntos. No soy de mirar todo el tiempo la tele, lo que no quiere decir que tenga desconocimiento. Él me tenía al tanto de que había empezado la relación con ella pero me decía que no le ponía muchas fichas. Eso me dijo. A los dos años veo una foto de él con ella y me cae la ficha de lo enamorada que estaba de Ramiro, y estuve triste. Ahí me separé casi un año de él. Hasta que nació el bebé de ella. Pero nunca nos habíamos dejado de hablar. Me decía que si yo lo quería, lo entendiera. Que era una cuestión de tiempo y que la iba a dejar a ella. Me decía que estaba embarazada, y como era un embarazo riesgoso no podía dejarla. Siempre me ponía esas excusas. Siempre creí en Ramiro, el amor es ciego. Cuando te enamorás y estás hasta las manos, lo que te diga lo creés. Es más fuerte el sentimiento. Fue un amor que nunca pude romper. De hecho, después del embarazo él volvió. Volvimos a vernos y ya no paramos. La conexión que teníamos era "desenfrenable". Conexión, pasión, amor.-¿Cómo tomaste lo que dijo Flor Peña en referencia a vos, eso de que Ramiro "tiene que mejorar el casting"?-Creo que lo dijo para ofenderme, evidentemente. Nunca pertenecí a ese juego que definen como poliamor. Pero hay que reírse de todo y ahora voy a hacer la obra Polihumor. Eso fue un invento, una mentira de ella, para no quedar posicionada de la peor manera como mujer en el medio donde se maneja. Para ninguna está bueno y no voy a hablar mal de otra mujer. Sabemos nuestros límites y no miento, a diferencia de ella. Es preferible ser honesta, porque somos humanos y nos equivocamos. A cualquier mujer le puede pasar. Que haya querido disfrazar una realidad, allá ella. No tengo nada que decir con eso de "mejorar el casting". En todo caso, ella tendría que mejorar la posición que toma antes de hablar, porque su pensamiento no va acompañado con sus actitudes. Lo que pienso, lo hago. Y si no te hacen un ser incoherente, que es lo que le pasó a ella. Le dio vergüenza, y nadie le creyó esa vil maniobra del famoso y perverso poliamor. Si Ramiro la quería de verdad no la hubiese engañado como lo hizo todo este tiempo. No le importó nada a él, ni que sea Flor Peña. Si le importara y hay amor y de verdad estuviera comprometido con su chica, hubiera sido sincero y frontal. Creo que a ella le pasó igual que a mí, está enamorada de Ramiro, y le creés. Además, hay una gran diferencia: soy una chica joven y ella es una mina ya grande. Ramiro es un bombón y no va a encontrar alguien así en cualquier lado.-¿Y ahora?-Yo regalé cinco años de juventud, sexualidad, y si no explotaba así tal vez hubiese seguido de la misma manera con Ramiro, porque me podía. Nos separamos cuando Flor estaba embarazada, porque ahí me cayó la ficha y me dolía. Lo dejé, pero siempre lo banqué. Quise salir con otros para olvidarlo pero me celaba. Me decía que no la podía dejar porque estaba embarazada y era un embarazo de riesgo Nació el bebé y seguí con él. Después las cosas se empezaron a complicar. Le pedía que eligiera porque me estaba lastimando. Todo se dio, nunca hubo un corte, un fin. Creo que él no la deja, ni ella a él. Cualquiera diría que lo está reteniendo. Ellos no me van a dar el gusto. Si se separan me dan espacio. Ella quería sacarme de la situación a como dé lugar. No porque no le duela o él no me quiera. Si Ramiro la quisiera no hubiese estado cinco años conmigo. Está con ella por el bebé, sin dudas. Y porque es muy mediática y ese adorno lo impacta. Pero si amás de verdad, no tenés una relación intensa de años como la que tuvo conmigo. Ramiro me eligió por lo que soy, y a ella por lo que tiene, como la fama. El me pedía que hiciéramos un pacto los tres, con Flor, y que dijera que los audios eran viejos.