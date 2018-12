La película "El Ángel" quedó eliminada en la carrera por el Oscar

En septiembre de este año, El Ángel de Luis Ortega, el largometraje inspirado en la historia del asesino Robledo Puch, había sido elegido para representar a la Argentina en la categoría Mejor película extranjera en la entrega de los premios Oscar. Sin embargo, los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas no escogieron al film como finalista para esa terna.



Pájaros de verano, de Colombia, The Guilty, de Dinamarca, Never Look Away, de Alemania, Shoplifters, de Japón, Ayka, de Kazajistán, Capernaum, de Líbano, Roma, de México, Cold War, de Polonia, y Bruning, de Corea del Sur, fueron las películas preseleccionadas y siguen en competencia para el acontecimiento más importante del séptimo arte. El 22 de enero se conocerán a las cinco elegidas.



En la historia del cine argentino dos películas lograron quedarse con el galardón de Mejor película extranjera: La historia oficial (1985) y El secreto de sus ojos (2009). En otras oportunidades, producciones argentinas compitieron en esa categoría, aunque finalmente no ganaron, tal fue el caso de El hijo de la novia (2001), Camila (1984) y La tregua (1974).



La entrega de los premios Oscar será el 24 de febrero de 2019 en el histórico teatro Dolby de Los Ángeles. El comediante Kevin Hart iba a ser el anfitrión de la ceremonia, pero tuvo que renunciar por comentarios homofóbicos que realizó en el pasado. "Uno de mis mayores temores es que mi hijo crezca y se haga gay", dijo durante un show en 2010. Por esa razón, Sean Hayes, Ellen DeGeneres y RuPaul ahora suenan como reemplazo para la entrega de los Oscar.