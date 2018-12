Geraldine Neumann denunció por acoso sexual y maltrato conductor televisivo

La respuesta

Geraldine Neumann y su marido, Jorge Otamendi, acusaron por maltrato y acoso sexual a Ariel Rodríguez Palacios, el cocinero y conductor. Primero, Otamendi le comentó un post en Instagram, y luego la modelo hizo su descargo."Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir, te deseo mucha suerte con tu familia ya que después de esto no creo que te respeten y aprenderás a respetar a tus compañeros, y con suerte, tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. ¡Ya sabes que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara!", le escribió el marido de Geraldine al cocinero."Mi marido le mandó este mensaje porque sabe lo mal que la pasé yo y mis compañeras mientras trabajábamos en ¡Qué mañana!, por Canal 9. Nunca lo conté por tratar de mantener bajo perfil en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y abuso de poder tiene que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por esto trabajando con Ariel Rodríguez Palacios", comunicó la modelo.En Pamela a la tarde (América), Amalia Granata amplió la información comentando que fue testigo del maltrato y que todos en Canal 9 de Buenos Aires saben de la actitud misógina del conductor."Ya una locutora del programa tuvo que renunciar por no aceptar 'los pedidos' de Rodríguez Palacios", aseguró Carlos Monti, que además mencionó que varias ex compañeras saldrán a denunciarlo por su comportamiento.Ariel Rodríguez Palacios dio su palabra a la producción de Pamela a la tarde (América). "Estoy sumamente sorprendido, jamás me sorprendí así. Si el canal no le renueva el contrato?capaz piensa que fue por mí culpa pero no fue así", aseguró Palacios.Además, el gastronómico emitió un peculiar mensaje minutos después de que lo expongan como un presunto acosador. "Estuve en estos días en cama por una intoxicación. Mañana volvemos en vivo", escribió el acusado en Instagram.