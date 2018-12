Por qué Griselda Siciliani no fue parte de la gira de Patito Feo en Nicaragua

Thelma Fardín realizó una denuncia contra Juan Darthés por violación. La aberrante situación habría ocurrido cuando el actor tenía 45 años y ella apenas 16, durante una gira de Patito feo por Nicaragua.



La actriz Griselda Siciliani (40) explicó por qué siendo la protagonista de la tira no fue parte de la fatídica gira en la que Darthés habría sometido a Fardin.



"No fui a esa gira que era muy conveniente para mí, pero no soportaba más trabajar con esa persona. Yo sufría maltrato, me sentí maltratada, segregada. Me sentí muy maltratada. Yo percibía mucha agresión y gritos conmigo. Jamás pensé, jamás imaginé que era con otros también porque se mostraba de otra manera. A mí me agredía, pero jamás imaginé esta monstruosidad", dijo.