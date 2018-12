Por primera vez, Marcela Kloosterboer lució su panza de embarazada

Marcela Kloosterboer transita el cuarto mes de embarazo y muestra su ansiedad de convertirse nuevamente en madre en las redes sociales. La actriz está casada con Fernando Sieling, con quien formó una familia al tener a la pequeña Juana de dos años. La ex "estrella" se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la playa donde "peló zapan" con una sonrisa, según escribió en su última publicación en Instagram.Kloosterboer se reconoce por ser una madre muy atenta "estoy cien por ciento dedicada a mi hija. Soy madre full time: me levanto a la mañana, la llevo al colegio, la voy a buscar y le doy de comer. Después ella duerme su siesta, ya tiene como su rutina" dijo hace unos meses en Cortá por Lozano.Además confesó que en el año de rodaje Las estrellas no pudo estar muy pendiente de su hija y por tanto trabajo, la actriz llegó a extrañarla mucho y quiere estar más acompañándola.Los tórtolos se casaron en noviembre del 2014. Fernando era rugbier y Marcela sigue practicando su profesión de actriz pero actualmente, se dedica a su marca de ropa.Por otro lado, ella había sido convocada para trabajar en la obra teatral que Nico Vázquez que se hará en esta temporada de verano en Buenos Aires, pero no aceptó la propuesta. Prefirió la lejanía de las cámaras para estar con su familia y cuidar a sus seres queridos.