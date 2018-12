Foto: Natacha Jaitt fue a denunciar a un policía y quedó detenida Crédito: Exitoína

Este martes Jaitt concurrió junto a su hermano a la Comisaría Comunal 12 para realizar una denuncia penal contra un policía que fue a su casa a notificarla para que se presentara a declarar en la causa en la que la periodista Mercedes Ninci la denunció por amenazas, pero en la que no se presentó nunca.



A los pocos minutos, llegó a la Comisaría la brigada de investigaciones que procedió a notificarla de que debería ser llevada por la fuerza pública a declarar a la sede judicial por la causa iniciada contra Ninci.



En ese momento, y según las fuentes, Jaitt se habría alterado, comenzó a insultar al personal policial que se encontraba en el lugar, e intentó retirarse.



Una policía intentó evitar que la modelo se escapara y según las fuentes, Jaitt sin mediar palabra le propinó un golpe, y le provocó lesiones en la cara.



Ante tal situación, personal femenino de la comisaría inmovilizó a la mediática y el fiscal Maximiliano Vence, de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 8, ordenó que se la imputara por el delito de "atentado y resistencia a la autoridad".



A la comisaría concurrió una ambulancia del SAME y un médico diagnosticó una crisis nerviosa de la imputada, que fue trasladada al Hospital Pirovano para ser examinada.

Hoy Jaitt será trasladada a la Unidad Fiscal Zona Norte donde declarará por el delito de "atentado y resistencia a la autoridad" y luego lo hará en la causa de origen.



Este martes, antes de producirse la detención, un efectivo policial había ido a la casa de la modelo porque el juez Ricardo Baldomar, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 18, la había declarado en rebeldía y ordenó una consigna policial en su domicilio ya que en más de ocho oportunidades fue llamada a declarar en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 40 en la causa "S/Inf art. 149 Bis" y nunca concurrió.



Así fue que un oficial se presentó en el domicilio de la mujer, espero que ésta llegara y alrededor de las 13:30 Jaitt llegó a la vivienda.



Según las fuentes, la modelo empezó a insultar al efectivo y "haciendo caso omiso a la orden, lo empujó e ingresó a su domicilio".



Luego, Jaitt salió a la puerta y comenzó a filmar con una tablet al efectivo, mientras lo habría insultado y amenazado.



La causa en la que la modelo fue citada a declarar, comenzó el 5 de abril pasado cuando la periodista Mercedes Ninci la denunció por amenazas en las redes sociales en su contra.



En tanto, en su cuenta de Twitter, Ulises Jaitt escribió sobre la detención de su hermana y denunció que la golpearon policías hombres y mujeres.



"Mi hermana @NatachaJaitt fue víctima de una agresión de un policía, ella fue a denunciarlo. En la misma comisaría la agredieron y ella se trató de defender, la esposaron y quedó detenida", publicó.



Y siguió: "La acaba de ver un médico a @NatachaJaitt y le inyectaron calmantes por los golpes recibidos de parte de policías hombres y mujeres de la comisaría 37 en un cuarto donde fui echado para que yo no vea nada. Ella gritaba del dolor de los golpes esposada".