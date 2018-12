A pesar de que Julián Serrano está de novio con la actriz Malena Narvay, las malas lenguas indican que algo más habría pasado entre el influencer y su compañera del " Bailando", Sofía Morandi. Esto fue lo que le preguntó Ángel de Brito durante "Los ángeles de la mañana" a la bailarina: "Estás re enamorada de Julián Serrano, ¿es cierto Morandi?".Un poco sorprendida por la pregunta, la chica respondió: "¿Yo, enamorada de Julián? Yo voy con otro estilo de pibe. Juli es lo más, pero no es mi estilo. No estaría con chicos conocidos ni que están en pareja".Luego, el periodista le preguntó al youtuber si su novia era celosa, sobre todo luego de los rumores de romance con su partenaire en el " Bailando". "Ella es cero celosa, yo soy más celoso que ella. Con Male tenemos la mejor y sabemos que no va a pasar nada", respondió.