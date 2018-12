Morocha derrochó sensualidad al borde de la pileta al ritmo de "Caliente"

Los primeros calores inspiraron a Barby Franco y decidió filmarse bailando en una pileta al ritmo de Caliente, el nuevo hit de Lali Espósito. "No te podés perder el tema del verano!!! #CALIENTE @laliespositoo #calientechallenge", comentó junto a un videoclip en que despliega toda su sensualidad.Sobre las particularidades de su danza, Barby agregó: "Estoy re copada con @zumba y la verdad que estoy feliz porque me divierto y a la vez quemo algunas calorías y si estas de mal humor te cambia la energía".En relación a la elección de una canción de Lali Espósito para realizar su performance, Barby contó: "Me encanta el tema, me divierto mucho y soy re fan de Lali. La amo".Luego de concretar una fecha probable de casamiento con Fernando Burlando para marzo de 2019, la bailarina reparte su tiempo entre los preparativos de la boda y el cuidado de su cuerpo, publica Paparazzi.