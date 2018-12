La pesadilla de Nati Jota: "Fue horrible y parecía súper real"

Nati Jota se hizo conocida por contar sus desamores con los hombres en Twitter. El cambio llegó a principios de 2018 cuando la influencer conoció a Bruno Siri y se enamoraron. Desde entonces, sus redes sociales se transformaron en un diario de su nueva relación y su pesadilla amorosa no pudo quedar afuera."Son las seis de la mañana y me acabo de despertar porque tuve un sueño muy feo", relató Nati con un video en su perfil de Instagram: "Viajaba como cuatro años en el tiempo, y siempre pensé en chiste 'qué lástima que con Bruno no nos conocimos antes'. Entonces dije, voy a aprovechar, y lo fui a buscar", contó.En el sueño Nati le informaba a su pareja que venía desde el futuro y que iban a ser novios, sin embargo, Bruno no le creía y se reía de la situación. "Le contaba cosas de su vida, pero él no me daba bola, yo no le gustaba. Me quedé mal pero tranquila porque iba a pasar el tiempo e iba a suceder naturalmente", se autoconvencía.En el sueño pasaron los años hasta que llegó el presente y lo fue a buscar: "No le pasaba nada conmigo y yo le hacía berrinches y lloraba. Sé que es exagerado pero fue horrible y parecía súper real. No me amaba", contó a cámara.Al despertarse del sueño, horas antes de viajar a Chaco para reencontrarse con su novio, Nati rompió en llanto, le envió algunos mensajes a Bruno y grabó el mensaje para su perfil que divirtió a sus seguidores e inclusos algunos contaron sus propias experiencias.