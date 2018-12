Mónica Farro acusó a Tinelli y a Chato Prada: "Apañan a un golpeador"

La reciente declaración de Mery del Cerro en la previa del Bailando, quien confesó haber sido abusada cuando tenía 11 años, y recibió el apoyo de todos los integrantes del programa provocó indignación en Farro. "Yo el programa no lo miro pero sí me llegan todas estas cosas que defienden en la pista a la mujer y creo que es una burla total a la mujer, se ca. . . en la mujer", comenzó Mónica.Sobre su actual muestra de sensibilidad hacia las situaciones de violencia en el programa, Farro dijo: "Se burlan de nosotras, es una falta de respeto total teniendo en la pista episodios de violencia y después en el control un golpeador que yo lo vengo denunciando hace seis o siete años, que nunca me creyeron. Nunca estuvieron de mi lado en cierta forma ahí adentro".En relación a su experiencia en el reality, la bailarina relató: "Estuve en el Bailando desde el 2008 al 2011 y el 2011 fue mi peor año. Estaba mal en mi casa y también en la productora Ideas del Sur, donde Marcelo Tinelli sabía, Pablo Prada sabía, y Hoppe sabía. Todos los que estaban ahí conocían la situación de violencia que sufría. Me decían: "Ay pero él va arañado". Obviamente las mujeres aprendemos a defendernos después de que nos cagan a palos muchas veces".También se refirió a la intervención de Pablo "Chato" Prada en el conflicto. "Tengo el recuerdo de una de las veces que Prada vino a mi camarín a pedirme que deje de ser problemática y quilombera porque la situación ya no daba para más. Y la gala siguiente me sacaron del Bailando", recordó. "Ya no me da miedo nombrar a nadie porque todo lo que me hicieron perder en cuanto a trabajo y lugares ya los perdí hace siete años y nunca más volví", concluyó.