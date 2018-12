Gloria Carrá dijo que Juan Darthés le "da asco"

La denuncia pública de Thelma Fardin a Juan Darthés por violación, sigue despertando más voces de famosas que quieren dar a conocer su experiencia personal o simplemente, expresar sus sensaciones ante lo expuesto el martes pasado en el Multiteatro con el colectivo de Actrices Argentinas acompañando a la actriz.



Una de ellas fue Gloria Carrá, quien quiso exponer su punto de vista sobre el actor: "Siempre dije que Darthés, no lo quiero ni nombrar, siempre se portó bien conmigo, yo trabajé mucho tiempo con él. Pero esto es lo que tiene esta gente, que se enmascara. No es que anda por la vida con el p. . . afuera y uno se hace el bol. . . ".



"No pude ver lo que dijo Darthés en televisión, pero sé por arriba lo que dijo. Primero twitteó que esa situación no había pasado jamás, ese tweet sí lo vi. Pero sabemos que se va a defender así. Me das asco y por otro lado, me da pena. ¡Qué ser inmundo, realmente!. Ya está, ya está muerto. Se tiene que ir a vivir a otro país", agregó, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.



"Me parece que el movimiento que hizo Actrices Argentinas estuvo muy bien, se manejaron muy bien. Tenemos que estar todas unidas y en todos los casos. Este es un caso muy fuerte, pero ese 'yo te creo, hermana' lo tenemos que hacer con todas las que han denunciado, hasta la violencia laboral también", continuó.



Por último, la entrevista reconoció que tanto ella como su hija Ángela (Torres, quien trabajo con Juan en Simona) estuvieron muy afectadas por este tema: "Me dio mucha impotencia. Me parece todo tan espantoso. Pienso en lo que esta chica (Fardin) tuvo que vivir y me mucha tristeza. Ángela y yo estuvimos muy angustiadas, llorando mucho".

Fuente: Ciudad.com