Militta Bora denunció a Chano por "violación y violencia física y psicológica"

El cantante Chano Moreno Charpentier fue denunciado por la artista Militta Bora, quien aseguró fue "víctima de una violación" y de "violencia física y psicológica".



La presentación judicial fue realizada en noviembre pasado, pero Bora decidió hacerla pública en medio de la ola de repercusiones y testimonios del #MiráCómoNosPonemos.



La cantante, que estuvo en pareja con el ex líder de Tan Biónica durante tres meses en 2016, relató: "Fui víctima de una violación y sufrí violencia física y psicológica en muchas ocasiones".



"La violación fue en una de las últimas peleas que tuvimos. Él estaba muy drogado entonces me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera así yo me podía ir, porque no me dejaba. En un momento, en la madrugada, me forcejeó tanto que me marcó todos los brazos", contó Bora al portal Teleshow.



La ex pareja de Moreno Charpentier afirmó que el cantante era muy celoso y que en una ocasión llegó a atarle "la cabeza con una sábana".



"Una vez me agarró del cuello y me puso contra la pared, acusándome de que quería seducir a su asistente", señaló.



Militta Bora también manifestó que Chano la había amenazado para que no realizara la denuncia judicial: "Me decía que se iba a encargar de que yo no laburara nunca más, y que era impune porque había salido impune de los choques. Yo llamaba al 911 y cuando llegaba el patrullero me hacía decirles que no había pasado nada, que era solo una pelea de pareja".