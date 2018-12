El descargo de María del Cerro luego de confesar que había sido abusada

Espectáculos María del Cerro contó que sufrió abuso sexual cuando tenía 11 años

María del Cerro confesó en la pista del certamen televisivo de baile que cuando tenía 11 años había sido víctima de abuso sexual. Tomó coraje y lo hizo luego de que Thelma Fardín haya denunciado públicamente que Juan Darthés la violó cuando era menor y estaban de gira con Patito Feo por Nicaragua.Y luego de la valiente revelación, la modelo realizó un descargo desde las redes y se mostró aliviada por haber tenido el valor de contar su verdad."A raíz de eso miles y miles de mensajes me mandaron contando que ellas también lo sufrieron. Contarlo sana el dolor y concientiza, y es este punto donde me sentí obligada de hacerlo público. Hoy, siendo Mamá, veo la importancia de cuidar y prevenir para que ninguna más sufra abusos", continuó."Si era el lugar o no, no lo sé. Me salió así, todo pasa muy rápido y hace dos días que me venía callando sin poder hacer mi vida normalmente. No podía ensayar, en el programa me quebraba, en el día me faltaba el aire, me costaba concentrarme", describió la conductora de Los especialistas del show.Y siguió: "En el momento que me dieron el puntaje y me empezaron a decir que me veían cara de pánico y como ida, se me empezaron a aflojar las piernas. Y así y todo seguía dudando de contarlo. Lo mire a Meme dos veces buscando el apoyo y aval para contarlo y él como siempre acompañándome y sabiendo lo que venía, me dijo que haga lo que sienta. Gracias a Dios tengo una persona al lado que me apoya en todo, y que con fuerza me dijo que me apoyaba si sentía contarlo"."Luego de haber mal dormirlo toda la noche, hoy me levanté con mucha fuerza, con ganas de ir para adelante, ensayar, bailar, ir al programa. Pareciera que me saqué una mochila de 500 kilos y que ese peso que tenía encima ya no pesa tanto"."No puedo dejar de Agradecer la cantidad de mensajes que recibi en redes, de amigos, de familia, el apoyo de todos. También la contención de mi equipo Facu Mazzei y Carla Lanzi, de La Flia desde Marcelo Tinelli, Fede Hoppe y el Chato Prada y todo el equipo"."Mis compañeros que estaban ahí todos, las Parejas que bailaban ayer, el Jurado, Var, La bailarinas y todos. Me sentí muy respaldada y contenida por todos GRACIAS!"."A nuestro Sueño y todos los que apoyaron vamos para adelante. Con más fuerzas que nunca!", finalizó.