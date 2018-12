"Es una monstruosidad", opinó Ángela Torres al brindar su apoyo a Thelma Fardin

Ángela Torres opinó sobre la ola de denuncias de abuso sexual en el ambiente artístico, respaldó a Thelma Fardin y acusó a Juan Darthés -su ex compañero de elenco en "Simona"- de ser "un monstruo".En diálogo con, la actriz de 20 años aseguró sentirse "apenada" por los hijos de Darthes, aunque sostuvo que igual "la Justicia tiene que actuar y ser justa de una vez por todas". "La violó y era menor de edad", sentenció.Consultada sobre cómo fue trabajar con Darthés en la tira infanto-juvenil de Pol-ka en medio del escándalo por la denuncia de Calu Rivero, Ángela explicó que fue "raro", aunque "no era momento de opinar de él"."Yo siempre tuve mi manera de pensar, pero tuve que guardarme porque era la primera vez que estaba a la cabeza de un elenco y corría riesgo mi laburo. Lo tenía que cuidar. Yo siempre le creí a Calu y ahora estoy con Thelma. Fue difícil grabar con él, todo fue confuso y raro. Podría contar muchas cosas, pero no es el momento", agregó."Ir a las marchas y ver mujeres colgadas (como representación artística) y ver que hay hombres poniendo 'Uy, qué fuerte...'. ¡Y, sí! Es lo que nos hacen. No está mal ponerlo a la vista", cerró.