Siempre soñó con romperla en el mundo de la moda. También, con convertirse en una de las modelos más reconocidas de la Argentina. Ni bien se le abrieron las puertas de la televisión ni lo dudó y entró.Hoy, Julieta Prandi está dedicada únicamente al modelaje. Es una de las mujeres más bellas y no duda en renovarse constantemente. Le gusta apostar a ouftis innovadores. También, a cambios de looks que sorprenden a sus seguidores.En esta oportunidad, la modelo pasó por su peluquería de confianza y se animó a un drástico cambio de look. Se cortó el cabello hasta la altura de los hombros. El corte, recto y muy prolijo, realza sus facciones. Además, se mostró con ganas de cambiar su color.