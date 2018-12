En medio de los rumores de crisis entre Rocío Oliva y Diego Armando Maradona, algunos trascendidos indican que Verónica Ojeda estaría iniciando una relación con un hombre a quien conoció por una amiga.Hace unos días, la ex de Maradona compartió una imagen en Instagram de un ramo de flores que recibió por su cumpleaños con una dedicatoria especial. Esto alimentó aún más los rumores de romance."A todos tus colegas le digo lo mismo: de mi vida no voy a contar nada. Bastante exposición hay para que se exponga mi vida privada", comentó Ojeda al sitio Primiciasya."Si estoy o no con alguien no lo voy a decir. Voy a cuidar, reservar y preservar mi vida", finalizó.