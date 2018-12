Carla Conte se quebró al hablar sobre el "corte de polleras" de Showmatch

"Hace diez años cortaban polleras en televisión", le dijo Thelma Fardín a Luciana Pecker cuando la entrevistó para Página 12, en una nota donde dio muchos detalles sobre la violación que sufrió a los 16 años por parte de Juan Darthes, durante una gira de la novela "Patito Feo".Los dichos de la actriz sacaron a relucir varios videos de Showmatch, cuando en el ritmo "cumbia" se le cortaba la pollera a las participantes mujeres luego de bailar. Fue la misma Luciana Pecker la que recordó, en diálogo con Confrontados, que una de las pocas que se animó a decirle que no a Marcelo Tinelli, el encargado de cortar las polleras, fue Carla Conte.La periodista de Página 12 fue contactada por Confrontados para hablar sobre la denuncia de Thelma, pero aprovechó el inicio de la nota para agradecerle a Carla. "Hace diez años te cortaban la pollera a vos en televisión, y vos fuiste la que dijiste no. Yo quiero en este momento rescatar a todas las mujeres que hicieron historia, vos la hiciste, porque en la televisión no es que no se corten polleras, una cosa es cortarte y ponerte la pollera corta porque querés, y otra es que te la corten sin tu voluntad'', planteó Pecker.Al escuchar las palabras de Pecker, Carla terminó quebrándose en vivo, notoriamente conmocionada no solo por sus dichos, si no por todo lo ocurrido durante la semana.