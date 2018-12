Majo Martino denunció un abuso que cuando fue a un casting: Tenía 16 años

A raíz de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por haberla violado en una gira que realizaron con Patito Feo en Nicaragua, muchas mujeres se animaron a hablar de situaciones de abuso que les tocaron vivir. Una de ellas fue Majo Martino, quien este miércoles en Los especialistas del show relató lo que le pasó cuando tenía 16 años."Cuando tenía 16 años, fui a un casting acompañada por mi mamá y me tomó el casting el jefe de una de las productoras más importantes de este país. No voy a decir el nombre, porque puedo tener algún problema judicial. No estoy preparada para decir el nombre", aseguró."Me tomó un casting, me dio un guión, me dijo 'vamos a ensayar antes de grabar'. Tenía una cámara preparada en su camarín porque era jefe de casting. Mi mamá esperando afuera. Este señor me estampó contra la pared y me dio un beso. No tenía por qué hacerlo, era un ensayo. A lo cual intenté ponerle un límite físico, no sabía si estaba bien o no, iba a un casting. Yo era chiquita", relató.Sobre quién es el señalado, Majo dijo que no lo va a decir: "Es una persona conocida. A cargo de muchos elencos. Después me enteré que lo hizo con mucha gente más. No lo dije porque está apañado por un montón de personajes importantísimos del espectáculo".