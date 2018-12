Sol Pérez: "No necesito ganar un programa para alimentar mi ego"

Mientras Sol Pérez estaba teniendo su primera experiencia como conductora de una entrega de los Martín Fierro, en su edición Digital, fue eliminada del Bailando.



En la jornada posterior, la ex chica del clima estuvo presente en Los Especialistas del Show, programa donde trabaja como panelista, y explicó los motivos detrás de su faltazo al certamen. En particular, quiso aclarar los rumores que indicaban que ella directamente no estaba interesada en seguir en el certamen, sobre todo porque al ser consultada por sus seguidores sobre qué hacer si no podían votar por ella, su respuesta fue simplemente: "nada".



"La sentencia anterior ya no había pedido votos. Nunca le dije a mis fans que no hagan nada, siempre les dije que hicieran lo que querían hacer. No me quería ir. Si antes, cuando tomé la decisión de renunciar tenía ganas de irme, creo que yo necesitaba dejar que las cosas fueran pasando sin tomar ninguna decisión", planteó Sol.



"No estaba mal con el programa, no estaba sufriendo, si cuando se metieron con mi familia la había pasado mal. Fue una decisión difícil de tomar y me costó tomarla. Al sueño no lo dejé plantado, estamos muy cerca de cumplirlo, ellos sabían que yo no iba a ir, el equipo también y estaban de acuerdo con la decisión. A veces está bueno pensar y elegir lo que a uno lo hace feliz", agregó.



Si bien venía manteniendo la compostura, finalmente Sol terminó estallando y dio a entender que no la pasó tan bien este año en el certamen. "Yo no necesito ganar un programa para alimentar mi ego. Hay gente que lo vive de otra manera. El año pasado eran todas flores, no esperaban nada de mi. Este año pasaron un montón de cosas, lesionados, agresiones que a mi no me gustaron. Me sentí mal por un montón de situaciones", explicó la ex chica del clima.

Fuente: Pronto