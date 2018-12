Calu Rivero en "shock"; Brandoni y Fernando Bravo, "conmocionados"

Espectáculos Las primeras palabras de Darthés tras ser acusado de violar a una actriz

La actriz Calu Rivero aseguró sentirse en "estado de shock" tras la confesión pública de su colega Thelma Fardin, que relevó que fue violada por el acto Juan Darthés en 2009 durante una gira artística por Nicaragua cuando ella tenía 16 años."No conocía la historia, me enteré hace un tiempito", indicó Rivero, que agregó: "Es muy fuerte, siento que estoy en shock. Ese relato en primera persona fue muy impactante".Rivero, que también denunció en su momento a Darthés por acoso sexual, sostuvo: "Yo ya hablé, ya conté. Yo ya sané, estoy en paz; hablar me hizo ser una mejor mujer"."Yo estoy en una instancia judicial avanzada. Ahora es el momento de que se le preste atención a su relato, es momento de que ella sienta solidaridad", insistió.Fardin reveló este martes que durante una gira por Nicaragua en 2009 con el electo de "Patito Feo", que la actriz integraba, Darthés abusó sexualmente de ella."El mensaje es muy claro, el mensaje es que hoy se acompaña a una colega que se animó a hablar de algo que la incomodó y le hizo mucho daño. Es para celebrar su valentía", remarcó, y agregó: "Desde los medios se tiene que dar el mensaje de que, ´No es no´, y eso lo dijo muy claro Thelma"."Aprendámoslo de una buena vez, porque sigue pasando. Andá a saber la cantidad de mujeres que no lo pueden sacar y eso me hace doler el alma", dijo Rivero.En el mismo sentido, sostuvo: "Es un día para que activemos la empatía, para que realmente seamos más humanos cuando una persona se expresa (...) Empecemos a ser mas empáticos con el dolor ajeno, porque sino, no sé qué sociedad queremos construir".Finalmente, Rivero instó a otras mujeres a desahogarse y contar también si les tocó experimentar "cosas terribles": "No hay que permitir que nada más nos atropelle. Cuando hablás, te das cuenta de que no estás sola, que a mucha gente le pasó".El actor y ex diputado radical Luis Brandoni y el periodista Fernando Bravo revelaron que quedaron "conmocionados e impactados" con el relato que hizo la actriz Thelma Fardin al denunciar que fue violada por su compañero Juan Darthés durante una gira teatral que la novela "Patito Feo" realizaba por Nicaragua en 2009 cuando ella tenía 16 años."Estoy impactado y conmocionado por la declaración que hizo esta chica Thelma. Su valentía paras contar lo que le pasó.Además, fue un acierto y estuvo manejado con discreción la conferencia de prensa que realizó el colectivo de actrices argentinas", sostuvo Brandoni en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).El actor, quien indicó que nunca le tocó compartir serie, película o escenario con Darthés ni con Fardin, destacó que el hecho "haya sido denunciado en la Justicia"."Denunciarlo en la Justicia es importante y es el primer paso para avanzar. Esto es muy grave", remarcó.En tanto, Bravo también reveló que quedó "impactado, conmovido y conmocionado" por el hecho y admitió que no esperaba el relato en primera persona de la víctima."Pensé que era el anuncio de una declaración o denuncia de algo que sucedió. Nunca imaginé que iba a ver el testimonio de una chica en primera persona. Fue doloroso todo lo que sufrió y que contó. Esto tiene un gran valor", señaló en declaraciones al mismo medio televisivo.Por último, afirmó que el de Fardin "fue un testimonio devastador" y destacó el avance de la causa en Nicaragua.