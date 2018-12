Con la sonrisa como bandera: Qué dijo la entrerriana que participó de Miss Mundo

"Y así se cumplió mi sueño. Feliz y orgullosa de estar donde estoy y de ser quien soy. Entregué todo de mi disfrutando cada momento. Superé adversidades y evolucioné. Crecí en lo profesional y en lo personal. Me reí, me emocioné, lloré. Y acá estoy. Fiel a mi misma en cada paso con mi sonrisa como bandera", escribió la entrerriana Victoria Soto, quien compitió en el concurso Miss Mundo 2018 que finalmente ganó la mexicana Vanessa Ponce de León. En ese marco, la joven oriunda de Concepción del Uruguay expresó: "Sólo restan palabras de agradecimientos a cada uno de ustedes, por ser quienes me empujaron a seguir con fuerza y por todo su cariño. Estos recuerdos quedarán para siempre grabados en mi corazón. Me siento bendecida", expresó.