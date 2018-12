En un domingo de relax, mostró cómo espera el verano

"Verano así te espero", escribió Floppy Tesouro junto a una serie de fotografías que se tomó durante un "domingo de relax" en Río de Janeiro.La mediática hace algunos días tomó parte en el cruce entre Rocío Girao Díaz y Dalila por las diferentes posturas sobre las mujeres una vez que son madres."Entiendo que hay límites lógicamente, pero también pienso que uno no deja de ser mujer y podes ser una gran madre sin necesidad de olvidarte de vos misma".Y continuó reflexiva: "De cuidarte, de sentirte bien y exhibir tu cuerpo en las redes si lo requiere tu trabajo o simplemente si te gusta, porque coincido con Rocio Guirao Diaz con que no le hacemos mal a nadie y me parece muy feo que haya tanta critica entre mujeres". "Respeto a las que piensan distinto, aunque no lo comparta, pero basta de comentarios machistas. Optemos por defendernos entre nosotras chicas y que cada una haga lo que le hace feliz. ¡Hay que vivir y dejar vivir!", expresó.