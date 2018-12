"Los sueños se hacen realidad": Mostró su tatuaje de una forma muy sensual

Una de las actrices que más creció en el último tiempo fue Julieta Nair Calvo, no solo en oportunidades laborales, sino en cantidad de seguidores en sus redes sociales.La actriz, que brilló en Las Estrellas, El Lobista, y que ahora es parte de Mi hermano es un clon, posee más 2 millones de seguidores entre todas sus redes, y está nominada al Martín Fierro Digital en la categoría Más interactivo en Instagram.Compartió una imagen en blanco y negro con lencería que dejó ver el tatuaje que tiene en su glúteo izquierdo que dice "Dreams come true" (Los sueños se hacen realidad"). La sexy postal en blanco y negro obtuvo más de 40 mil "me gusta" en menos de una hora.