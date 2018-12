Yanina Latorre, angustiada y sensibilizada: A qué se debe

Es una de las lenguas más filosas del espectáculo. Una persona con una fuerte personalidad que no se fija en el qué dirán cada vez que tiene que largar una opinión o enfrentarse con quien se le ponga enfrente. Suele estar expuesta en cuanto escándalo le pasa cerca y hasta parece disfrutar de ese rol que le toca vivir. Sin embargo, detrás de esa coraza que parece tener existe una mujer sensible que tiene un punto débil: su familia. Ese costado parece ser el talón de Aquiles de Yanina Latorre(47). En los últimos días se la vio de lágrima fácil, emocionada, con diferentes actos que vinculó a uno de los suyos. Lola, su hija mayor, acaba de terminar el secundario y se viene un nuevo desafío para la adolescente, publica Paparazzi.Un nuevo camino que seguramente recorrerá de la mano de la carrera universitaria que haya elegido. Otras responsabilidades que tendrá que tomar, ya sin apoyarse en sus padres, y esto, de alguna manera, hace que ellos piensen que se les está yendo del hogar familiar. "La entrega de reconocimientos para los chicos de quinto año, saber que ya se va del colegio, me hizo un clic. Por un lado me hace muy feliz que Lola avance, empiece a transitar su camino, pero por otro tengo una angustia. Me acuerdo cuando la llevaba al cole de la mano, era tan chiquita. . . y ahora es una mujer hermosa. Pasaron tantas cosas en este tiempo. . . ".