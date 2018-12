"Mi marido fue mi primer novio y el único hombre de mi vida"

Antes de pasar a la mesa de PH, Podemos Hablar, los invitados del programa conducido por Andy Kusnetzoff se someten a preguntas personales en el marco del segmento "punto de encuentro", en donde tienen lugar la mayoría de las declaraciones jugosas de los famosos.



En este caso, Jimena Monteverde contó parte de su historia de vida, como cuando la princesa Faridah, cuarta mujer del sultán de Brunei, la había elegido para que diera clases de cocina a su chef personal. Y terminó hablando de la relación con Mariano, con quien está en pareja hace 25 años y tuvo a sus dos hijos, Victorio y Amparo.



"¿Tu marido fue tu primer novio?", le preguntó Andy, que ya tenía alguna información, a la cocinera. "Sí", le contestó ella entre risas.





"¿Fue el único hombre en tu vida?", quiso ahondar en el tema el conductor. "Sí", volvió a responder ella, mientras Joaquín El Pollo Álvarez, otro de los invitados, exclamó: "¡Qué error!"



El resto de los invitados se rió del comentario del conductor y Andy se sumó a la humorada: "Avancen al centro los que tuvieron un solo hombre en su vida".



"¡Es fuerte, Jimena! Quiero saber, vos que sos tan inquieta? ¿Nunca te generó intriga?", le consultó Andy.



Ella no quiso profundizar demasiado: "Sí, me generó. Pero lo elegí a él, soy totalmente feliz y no estoy buscando nada. Soy re jodona pero todos saben que es hasta ahí".

Fuente: Infobae