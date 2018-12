Periodista fue internada y su familia reveló qué la afecta

En diciembre de 2017, Mariela Fernández sufrió un fuerte golpe por la muerte de su padre, Don Carlos, a los 72 años.



La periodista de C5N pensó que enfocarse en el trabajo la ayudaría a soportar tanto dolor. Al darse cuenta de que no tenía fuerzas para cumplir con tantos compromisos, decidió bajar el ritmo de trabajo para priorizar su salud.



Mariela dejó Cortá por Lozano, TVR y No está todo dicho, el ciclo de Guido Kaczka en La 100 y solo continuó con No te duermas, su programa de C5N.

Lo cierto es que en las últimas horas, se supo que Fernández fue internada el jueves pasado debido a que sufre un cuadro de estrés postraumático. Fue la familia de la periodista quien emitió un comunicado de su estado de salud a través de las redes sociales.



"A días de cumplirse el primer aniversario de esa pérdida, hubo episodios de angustia que derivaron en su internación. Mariela decidió recurrir preventivamente a los médicos para descartar situaciones de gravedad, dado su antecedente de ACV", indica parte del escrito que se difundió esta mañana.



Por último, señala: "Ahora, se encuentra más tranquila, cuidada por profesionales y rodeada de su familia. En nombre de Mariela, les agradecemos la preocupación y la comprensión de este momento que queremos mantener en la privacidad de la familia. Les pedimos respeto por la situación. Desde ya, muchas gracias". (Primiciasya)