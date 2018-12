Ángela Torres y sus fotos sexies arriba de un barco

Después de un año de intenso trabajo, como protagonista de Simona, Ángela Torres (20) se abocó a su carrera musical, a continuar con la gira de la tira y, por supuesto, a descansar. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió fotos desde Río de Janeiro donde deja en claro que ya es toda una mujer.Ángela se tomó unos días en la ciudad brasileña y desde la cubierta de un barco se mostró súper sexy posando con una bikini roja, luciendo un minishort o tan solo llevando un buzo como vestido y con las piernas al descubierto. "Pero lo damos todo igual", escribió, junto a algunas de las postales de sus vacaciones.Hace dos semanas la cantante confirmó su reconciliación con el bailarín Pepo Maurizi y, siempre frontal, no dudó en tomar partido y darle su apoyo a Flor Vigna por el conflicto que tuvo con Laurita Fernández y Nicolás Cabré: "No banco lo que está pasando ahí y la banco cien por ciento a Flor. Es ridículo el planteo de Laurita. Me la pasé subiendo fotos chapando con Agustín Casanova siendo novia de Pepo y jamás me dijo ni 'mu' porque confiamos el uno en el otro", aseveró