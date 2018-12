Celeste Cid habló sobre sus adicciones

Celeste Cid, quien se prepara para el estreno se la serie sobre la vida de Carlos Monzón, donde interpretará a Susana Giménez, habló a corazón abierto de una etapa muy difícil de su carrera y de su vida, que le tocó transitar hace ocho años atrás.



"Fue un momento muy triste y feo que no se lo deseo a nadie", manifestó Celeste sobre su lucha contra las adicciones a las drogas, por las que tuvo que ser internada en reiteradas ocasiones.



Y al respecto contó: "Pasa mucho más de lo que uno percibe, en todas las familias siempre hay situaciones así. Lo lindo que puedo rescatar de eso es que algo se acomodó pese al sufrimiento. Siento que no quiero estar más en ese lugar. Hubo mucho trabajo interno porque no deja de ser un problema de salud, una enfermedad y hay que atravesarla".



Celeste, que actualmente es madre de André de 14 años y de Antón, resaltó lo importante de haber superado esa etapa: "Hoy despierto y siento que eso le pasó a otra persona. Recuperarme fue muy reparador y se constituyeron muchos vínculos familiares y eso me parece rescatable"



En esa línea, contó en Agarrate Catalina cómo abordó el tema con su hijo: "Cuando me sucedió lo que sucedió, André era muy chiquito. Respeté su momento de cuando él preguntara. Con su papá nuestra filosofía es hablar de todo y mostrar razones. Mostar razones, situaciones y cosas que hay sucedido".



Por otro lado, habló de la buena relación que mantiene con sus exparejas, Emmanuel Horvilleur y Michel Noher: "No soy una persona rebuscada. Soy maternal. Valoro mucho los vínculos. Me cuesta mucho entender esos odios que se generan cuando se terminan relaciones luego de muchos años; siento que Emmanuel es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años".