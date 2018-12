Tristán: "Me quisieron internar para quedarse con todo"

"Tristán está atrincherado con un arma en su departamento", rezaban los titulares de los canales de noticias nacionales el martes 13 de noviembre.Un llamado al 911 de Hernán Rado, hijo adoptivo de Tristán, hizo que Policía, Bomberos y el SAME se acercaran a la propiedad, ubicada en la calle Beruti al 2400. El joven relató un episodio que vivió Federico -el otro hijo de Tristán- con el cómico a la madrugada: "Le apuntó a mi hermano y lo quiso tirar por el balcón, tenemos miedo de que haya hecho una locura", dijo en el llamado.Durante media hora fueron incesantes los gritos de un lado al otro de la puerta blindada en el piso 11 del edificio. Hasta que, finalmente, Tristán accedió a salir por sus propios medios, para ser trasladado al Hospital Fernández. Semanas más tarde empieza a conocerse la verdad. "Mis hijos no están de acuerdo con que yo esté en pareja. La llaman viuda negra. Es una mujer de buena familia, tiene 54 años, dos hijos y tres nietos", contó Tristán sobre quien es su novia desde hace tres meses. "Me quisieron internar para quedarse con todo", dice Tristán, con más tristeza que bronca.