Virginia Gallardo explicó por qué no estuvo en el homenaje a Ricardo Fort

Mica Viciconte le rindió un emotivo homenaje a Ricardo Fort en el "Bailando". En la pista estuvieron grandes artistas y amigos del recordado chocolatero como María Fernanda Callejón y Celeste Muriega.Al respecto, Virginia Gallardo, ex pareja del chocolatero, sostuvo: "Me parecía que era un tema muy sensible para mí. Era movilizar ciertas cosas que no tengo ganas de exponer, más de lo que ya expuse. Le agradezco a todo el equipo. Hacer el homenaje a Ricardo cuando yo formaba parte de eso? era raro. Era ser espectadora de mi historia. No había manera"."Me encantó el planteo de lo que me contaron del homenaje pero no era lo mismo que cuando te llaman para una salsa de a tres. Eso sí lo tomo como un trabajo, acá era estar en algo de lo que fui parte y me iba a afectar de otra manera. No quería entorpecer nada. Así que con todo respeto les agradecí, les dije que lo miraba desde casa y que les deseaba lo mejor", manifestó en "Los Ángeles de la Mañana".