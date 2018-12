"Soy epiléptico hace dos años", aclaró Benito Cerati tras su internación

Espectáculos Internaron al hijo de Gustavo Cerati tras desvanecerse

Benito Cerati encendió las alarmas de sus seguidores y la comunidad artística tras conocerse la noticia de su repentino ingreso al sanatorio Los Arcos. Tras las versiones que trascurrieron en un primer momento y que hablaban de "intoxicación por drogas", la familia Cerati emitió un comunicado y ahora habló el músico."¡Hola! Soy epiléptico hace dos años. Ayer me agarró un ataque en la calle. Estoy bien, golpeado pero bien. Los medios son un asco, no lean las pelotudeces que dicen", publicó el músico de 25 años desde su perfil de Twitter, donde es habitué de mantener un fluido ida y vuelta con sus seguidores.Y agrega que el artista "se encuentra bajo una situación de estrés por el lanzamiento el próximo viernes de su nuevo CD Unisex. Agradecemos a todos por su preocupación y apoyo".El hijo de Gustavo se desvaneció cerca de las 19 del miércoles mientras caminaba por El Salvador al 4600, en el barrio de Palermo. Testigos llamado al 911 y fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al hospital Fernández para luego ser derivado a Los Arcos.