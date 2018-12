Folclore, cumbia y carnaval: Los artistas solidarios en Once por Todos

Once por Todos es una iniciativa solidaria que surgió hace 14 años, con el propósito de ayudar a los hospitales de la ciudad de Paraná. La idea fue impulsada por Elonce TV y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes y en la actualidad, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.. La propuesta es ayudar a los nosocomios de la ciudad y otras localidades.Muchos artistas se suman como cada año a Once por Todos para colaborar solidariamente con sus actuaciones y animar la jornada organizada por Elonce TV.La Piña Evolution, El Entrevero, Zumba Paraná, Mawaira, Ritmo Sol, "Edgardo Zamora" Cuerpo de baile, División X, Agua Tierra Barro, Presagios de mi tierra, Ponte a bailar, Bienestar, Corcho González, Juanjo Piedrabuena y, Show de malambo.Otros artistas solidarios que se suman al Once por Todos 2018 son Roomies, Los Príncipes, Pegó en el Palo, y Grupo Cali.Además, como cada año, también estarán las comparsas distintivas de la costa del Paraná.Nuevamente, una delegación del Carnaval de Santa Elena y otra del Carnaval Hasenkamp, desplegarán todo el ritmo de sus potentes batucadas en la zona de Puerto Nuevo para acompañar la jornada solidaria.