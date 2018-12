Después de cinco temporadas, Topa se despide de Junior Express

Son días de muchísima emoción para Diego Topa que, a través de Instagram, contó hace unos días que llega el final de "Junior Express", su programa que en 2019 tendrá su quinta y última temporada después de años de éxito en Disney Junior."Hoy último día de grabación de Junior Express. Gracias a este Capitán Topa y Arnoldo que me llevaron por tantas emociones. Gracias a Disney por confiar en mi sueño de llevar alegría y música a todas las familias por crear el maravilloso mundo de Junior Express. Donde entre risas, canciones, y diversión sana logramos hacer un clásico de estos tiempos en toda Latinoamérica",señaló en un posteo de la red social.Mientras tanto, Topa adelantó que seguirá ligado a la familia de Disney que el año que viene habrá "novedades y sorpresas", publica el sitio-¿Vas a seguir vinculado a Disney en 2019?-Sin dudas, Disney es parte de mi familia, y además 2019 será un año lleno de novedades y sorpresas. Lo que puedo adelantarles es que próximamente van a conocer material nuevo que traerá alegría, magia y diversión sana para toda la familia.-¿De quién fue la decisión de ponerle punto final a Junior Express?-Fue una decisión conjunta. Después de cinco temporadas, creemos que el ciclo llegó a su fin y nos parece excelente que así sea. Fue el ciclo que más temporadas estuvo al aire. Fue una etapa hermosa y de mucho crecimiento pero creemos que los finales traen nuevas oportunidades para la creación. Es importante reinventarse y brindar nuevos formatos para llevar felicidad renovada a las familias, acompañada de la mejor calidad. De todas formas, aún queda mucho Junior Express por delante. Los chicos, los papás y los abuelos van a poder conocer la nueva temporada durante todo el año que viene, además de tener acceso a las temporadas anteriores en distintos formatos digitales.-¿Qué te deja este programa?-Me deja emociones y sentimientos inexplicables. Hace ya 18 años que trabajo junto a Disney y estos últimos 5 fueron muy especiales, sobre todo gracias a la dedicación y al amor que dejaron todos los que participaron en el maravilloso mundo del Junior Express. Es increíble haber podido llegar con nuestras aventuras a distintos países de Latinoamérica, ya sea a través de la pantalla o de las cientos de funciones teatrales que tuvo el ciclo en estos años, en donde pudimos sentir el amor de las familias que nos acompañaron y crecieron junto a nosotros. Gracias por la confianza y por dejarnos acompañar a sus hijos en cada etapa de la niñez, es enorme el amor que recibo cada día y quiero seguir en ese camino.-Ya trabajaste "PlayHouse Disney" con Romina Yan, Sofia Reca luego con Muni y después llegó "Junior Express", ¿Vas a seguir ligado al mundo infantil?-Sí, absolutamente. Me llena de felicidad acompañar a las familias y a chicos en la etapa de la niñez. Es un desafío y un orgullo enorme poder formar parte de esa etapa. Por lo pronto, ya estamos preparando nuevas canciones que les van a encantar tanto a chicos y grandes, con clips incluidos que no se los van a querer perder.-¿Tenés ganas de volver a transitar por otros caminos dentro de la actuación como ya lo hiciste en cine, teatro y algunos programas de TV?-Siempre voy a estar abierto a recibir nuevas propuestas y seguir apostando a mi carrera artística, en especial si está orientado al formato familiar.