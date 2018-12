Sol Pérez incendió Instagram con un video hot al que le puso un toque retro

Lo retro está de moda. A diario, famosos lucen conjuntos que parecen sacados del baúl de los recuerdos: pantalones acampanados, colores flúo y zapatillas deportivas son algunos de los elementos que no pueden faltar si uno quiere adoptar esta tendencia.Pero hay un elemento, que también pertenece a esta moda. Se trata del animal print, que se volvió muy famoso al ser elegido por varias celebridades internacionales hace muchos años, pero que con el paso del tiempo fue quedando en el olvido o relegado.Sol Pérez, sin embargo, no deja que nada la detenga e hizo una apuesta muy jugada en este sentido. Como hace de forma casi diaria en las redes sociales, la ex chica del clima publicó un video donde se la ve luciendo una bikini animal print, disfrutando de los primeros calores precios al verano. "Cortando la semana", escribió junto al video que obtuvo casi 700.000 reproducciones en 17 horas.