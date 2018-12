La cantante Noelia incursiona como actriz en películas eróticas

Noelia sorprendió al mundo de la música tras confirmar que iba a abandonar los escenarios para dedicarse a protagonizar películas eróticas. Los rumores habían comenzado hace varias semanas y luego de que se difundieran, la cantante optó por lanzar una indirecta desde sus redes sociales."Tengo 10 millones de razones para no darle cuentas a nadie #Mustias #TraumadasYReprimidasNotenganMiedo #AdultIndustry", escribió junto a una fuerte imagen."Noelia que ha firmado un contrato millonario para hacer una película de alto contenido sexual", informaron desde Televisa y lejos de quedarse al margen, ella misma publicó un descargo ante la cantidad de críticas que recibió por su nuevo trabajo.En su texto, Noelia explicó que "la producción en cuestión es meramente una decisión de negocios", y sostuvo que nadie debe juzgarla porque "nadie tiene derecho" y es "una decisión que va ligada a mi entorno, mis tiendas Noelicious y mis Cabarets y Clubs de los que ahora soy Socia"."En la realidad nunca recibí el apoyo masivo ni de la gente, ni de las mujeres cuando fui un ejemplo de superación ante un acto tan infame y cruel", reprochó la cantante de hits como "Candela" y "Tu", haciendo referencia al 2007, cuando se filtró un video íntimo suyo manteniendo relaciones sexuales con su novio de ese entonces, Yamil Gorritz."Durante 15 años nunca cesaron los señalamientos equivocados e injustos. Fui marginada de una Industria del Entretenimiento Musical Latino que nunca fue justa conmigo", expuso la artista de 39 años y detalló: "10 Millones de Discos vendidos, 10 éxitos en Billboard en Español, 4 éxitos en Billboard Dance en Ingles DE NADA SIRVIERON".La cantante trató a la industria latina de "hipócrita" y "que no respeta a nadie" y finalizó: "Muchas veces las injusticias e incomprensiones te ayudan a madurar, y aprender que no siempre el Mundo es justo y Uno tiene el deber de hacerse Justicia uno mismo. Gracias a quienes son Valientes para quererme como soy y por lo que soy".