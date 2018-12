Sigue soltera pero admite: "Ya no estoy más asexuada"

A fines de julio, a ocho meses de su separación del Pelado López (48), una declaración de Jujuy Jiménez (27) generó un gran revuelo: "Estoy soltera y feliz estando soltera. Estoy re bien así. Muchos me preguntan si tengo algún candidato, si estoy de novia. . . ¡cero! Y tampoco en búsqueda de nada. Me llama la atención que tampoco tengo ganas ni de que me digan cosas lindas, ni nada, estoy como asexuada".



Pasado el tiempo, la actriz que hará temporada teatral con Locos por Luisa en Carlos Paz fue relacionada con el Pocho Lavezzi, Pico Mónaco y Juan Martín del Potro, todos romances desmentidos por ella. Sin embargo, el miércoles cometió un sincericidio en Morfi: "Ya no estoy más asexuada".



Discreta, Jujuy Jiménez mantuvo el hermetismo respecto de quién fue la persona con quien intimó, y al final justificó su período de desinterés: "Son como momentitos. Pasa que hay momentos en que una no quiere que le digan absolutamente nada".

Fuente: Ciudad