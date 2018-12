Beatriz Salomón está internada y realizó un desesperado pedido

Urgente.

Se cayó Beatriz Salomon en el hospital y necesita una prótesis de doble movilidad con tallo largo cementado para fracturas patológicas! Necesita ayuda.

Todos RT!!! pic.twitter.com/UZ2x87X1RZ — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 5 de diciembre de 2018

Beatriz Salomón, que está internada en el Hospital Fernández desde la semana pasada, y atravesó punciones en el higado durante este 2018, sufrió una caída y a raíz del golpe necesita ser operada.El periodista Lío Pecoraro emitió el desesperado pedido de lo que necesita la ex vedette, debido a que no posee obra social. "Se cayó Beatriz Salomon en el hospital y necesita una prótesis de doble movilidad con tallo largo cementado para fracturas patológicas. Necesita ayuda", redactó en Twitter el panelista de Todas las tardes (El Nueve).Más tarde, la actriz se comunicó con ese mismo programa. "Necesito la prótesis porque sino no puedo caminar", aseguró, y agregó que su caída se debió al frágil estado en el que queda tras tomar sus medicaciones.