Tras confesar que fue infiel a todas sus ex parejas se puso a "chapotear"

Noelia Marzol se llevó todas las miradas el pasado fin de semana en el ciclo PH: Podemos hablar y llamó la atención de los demás invitados al revelar que no siente culpa por ser infiel.Y en las últimas horas volvió a sorprender a sus seguidores con una foto en la que se la observa "chapoteando" en el agua con un inflable."Creo que todos mis ex me han cag . . . y yo he sido infiel en mis ex relaciones. No me enorgullece decirlo pero es que no siento culpa. Es malo, muy malo, parece de una persona muy fría", explicó la modelo."Me gustaría que no me cag. . . y yo no ser infiel, pero me cuesta llevarlo a cabo, primero porque no puedo controlar al otro", agregó.Cuando todo parecía que podía terminar en escándalo, Marzol aclaró que actualmente está muy bien con su novio y que le ha sido fiel.En ese momento se generó un corto debate sobre la fidelidad en los tiempos que corren, que finalizó cuando tomó la palabra Diego Olivera. "Acaba de pasar algo culturalmente importante por lo que yo te felicito", inició, dándole la mano a la bailarina, y siguió: "Si bien es políticamente incorrecto, que lo cuentes y te hagas cargo me parece muy bien".