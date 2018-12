Espectáculos

¿Falló el Photoshop?

Miércoles 5 de Diciembre de 2018

La extraña mano que apareció en una foto de Luciana Salazar

La joven fue fotografiada junto a un hombre que no la estaba abrazando pero apareció una mano en su cintura. "Lo más extraño es que en esa foto sólo éramos 3 y la mujer de la izquierda no me abrazaba", expresó la rubia.