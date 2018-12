Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se casaron en secreto

Fiel a su estilo, la boda pasó desapercibida en los medios y las redes sociales. No está claro si la unión tendrá validez en la Argentina -o si pasarán por el Registro Civil a su regreso- pero, seguramente, no es algo que le quite el sueño a la pareja.



Es que cuando contaron su decisión habían adelantado que no querían nada de lo tradicional. "La idea es celebrar el amor, renovar el vínculo, volver a elegirnos en esta nueva estructura familiar. Nada de casamiento civil, iglesia y esas cosas. Imaginamos una ceremonia moderna, celebrada por un amigo, sin leyes ni reglas", dijo Brenda en una nota con HOLA!



La periodista Laura Ubfal mostró la primera foto de los flamantes esposos, muy relajados, con sus anillos.



El clan Herendia-Gandini descansa en el paraíso mexicano, cortesía de una famosa cadena hotelera.