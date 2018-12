Nati Jota se mostró en bikini tras operarse las lolas

La instagramer y conductora televisiva Nati Jota, posteó en las últimas horas fotografías en las que se la observa en bikini, casi un mes y medio después de haberse achicado el busto.En la última de las postales se limitó a escribir: "La sobrina de César (mi tío)" y cosechó más de 100.000 "me gusta" en pocas horas.Días pasados surgieron "sospechas" de sus seguidores acerca de si realmente se había sometido a la cirugía. Un poco aburrida de tener que dar explicaciones por los detalles de su cuerpo, la periodista de ESPN Redes salió a responder en Instagram.Todo surgió a partir de un posteo en el que Nati compartió una foto en la que está sentada en un gimnasio, con una remera elastizada: "Aguante ponerse objetivos, perseverar y la palta. Pude volver ya casi 100% post operación, así que estoy súper contenta".Entonces, ante las ácidas reacciones de sus seguidores, la influencer salió a marcar la cancha: "Chicos me operé pero nunca dije que iban a quedar chicas. Tampoco lo quise, ¡fue sacarme un poco nomás por comodidad Me encanta tener curvas por todos lados".La reacción de Nati Jota luego de que dudaran de su operación de lolas: "Nunca dije que iban a quedar chicas"