Se quejó por los precios para el verano, luego se relajó y posó con poca ropa

Están LOCOS con los alquileres en @mardelplatamdp IMPOSIBLE ALQUILAR UNA CASA PARA IR A TRABAJAR!!!

MUCHOS TE COBRAN EN DOLARES, 2 MESES TE CUESTA MAS DE 300.000$....??

DESPUÉS NOS QUEJAMOS CUANDO LA TEMPORADA ES MALA#Verguenza — Nazarena Vélez (@veleznazarena) 2 de diciembre de 2018

Nazarena Vélez desembarcará en pocos días con su obra de teatro en Mar del Plata y todavía no encontró alojamiento. Aseguran que le pidieron hasta 300 mil pesos por una casa, un gasto que ella no puede afrontar.La actriz y productora se quejó en Twitter de la situación y tuvo que agregar más detalles cuando sus seguidores la criticaron por aspirar a un nivel de vida que no corresponde con su billetera.Primero, escribió: "Están locos con los alquileres en Mar del Plata. Imposible alquilar una casa para ir a trabajar. Muchos te cobran en dólares, dos meses te cuesta más de 300 mil. Después nos quejamos cuando la temporada es mala".Después, cuando varios le indicaron que bajara sus pretensiones para conseguir una propiedad más accesible, Nazarena explicó que ni siquiera busca una mansión lujosa, ni una casa con pileta o quincho, ni un barrio determinado. Es más, hasta ahora, sólo se inclinaba por departamentos "medio pelo".Contó también que vio una cabaña ubicada a 40 minutos del centro de Mar del Plata y le pidieron 200 mil pesos por los dos meses. Su presupuesto, en cambio, ronda los 50 mil y la explicación tiene que ver con que sino, no es negocio llevar la obra a la ciudad balnearia."Quiero un departamento o una casa "medio pelo" por 50 mil. ¿Quién tiene? Lo alquilo ya", cerró.No obstante, este lunes la mediática se tomó todo con más tranquilidad y relajada. "Para que preocuparse si con ocuparse alcanza", escribió junto a una serie de fotos con poca ropa en el patio de su casa