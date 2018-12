Se cansó de las críticas por su delgadez y salió a replicar

Cada vez que una actriz sube fotos a Instagram se expone a los comentarios de la gente, muchos de los cuales son negativos, ya que los usuarios de las redes sociales se escudan en el anonimato. Cansada de las críticas por su delgadez, Gimena Accardi publicó un extenso descargo en el que describe a su cuerpo como "real"."Cada vez que subo una foto medio en bolas, me asustan algunos comentarios agresivos así que siento la necesidad de escribir esto. Tengo 33 años, mido 1,58 peso 47 kilos. Jamás tuve problemas alimenticios ni de salud. Cuento con un cuerpo pequeño que ama comer de todo. Nunca hice dietas, no sé qué es una caloría, amo las harinas, los chocolates y mato por el dulce de leche", comenzó la actriz de Mi hermano es un clon.Luego, contó que lejos de lo que se cree, le gusta comer de todo: "Me encantaría ser vegetariana, pero la hamburguesa me puede, y la milanesa con fideos me parece una obra de arte. Siempre estoy pensando en algo rico para comer y si es una picada y luego un asado con amigos, mejor"."Genéticamente siempre fui flaca y pequeña, no voy al gimnasio ni hago deportes. Solo hago yoga para calmar mi mente y conectar mi cuerpo y alma. Solo para eso. No tengo cirugías estéticas porque me da pánico entrar a un quirófano y porque acepto mi cuerpo tal cual es", dijo muy segura de sí misma.Gimena, que según contó se hace chequeos todos los años y goza de excelente salud, se mostró feliz con su figura: "Amo mis pequeñas tetas, que van acordes con este cuerpo. No me molesta entrar corriendo al mar a las 12 del mediodía, porque la felicidad de nadar, no se compara con la mirada negativa del resto".Para cerrar, aseguró: "Éste, el mío, también es un cuerpo real. Entonces esos comentarios que me dejan a veces, hablan de ustedes y lo proyectan en la foto del otro. Por eso escribo esto. Para que se amen tal cual son, si hay buena salud, nada más importa. Aceptarse primero ustedes, para después aceptar al otro".Varios famosos se hicieron eco de sus palabras y la apoyaron. Cande Tinelli, que hace unas semanas contó que durante doce años padeció bulimia y anorexia, le envió corazones. Mariana Fabbiani se sumó: "Excelente, aquí otro cuerpo pequeño, 1,58 y 47 kilos".Benjamín Rojas, compañero de elenco, agregó: "Estuve de gira, come más que un All Black"; Mica Vázquez la definió como una persona "auténtica, real y sincera", similar al comentario de Florencia Raggi: "Se nota que hablas sinceramente y de corazón".