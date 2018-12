María Valenzuela: "Las gotas de cannabis me hacen muy bien para la depresión"

"Llegué a pesar diez kilos menos de lo que tengo. Entré en un estado de depresión. Venía de una seguidilla y se sumó la muerte de un amigo que era como un hermano, Gaspar", sostuvo María Valenzuela en el programa de Mirtha Legrand.



La actriz dijo que por la muerte se canceló un proyecto laboral de hacer una hotelería cerca de Luján y que un día se "tiró" en la cama. "Un amigo íntimo llamó a mis hijos, y se aparecieron. Fui a ver a un psiquiatra y cuando tuve que volver me agarró un ataque de pánico que no podía salir", aseguró.



Al ser consultada por la conductora sobre si aún sufre estos estados de ansiedad, Valenzuela dijo que "hay veces que sí", aunque ahora está mejor.



"De toda la medicación estoy con una sola y con gotas de cannabis. Me hacen muy bien para la depresión y el tema alimenticio. Tomo tres gotas a la mañana y tres a la noche. Hay gente de 60 y 70 años que toma gotas por el tema de los huesos y los músculos. Hace muy bien", sostuvo.



Por último detalló qué le sucede puntualmente. "Quiero meterme en mi casa, que es mi refugio, y sé que ahí estoy segura, que no me pasa nada porque siento que estoy insegura en la calle. Lo primero es irme a mi casa. Lloro, es una angustia que termina en un ataque de página. Lo resuelvo esperando que pase. Tendría que ir a terapia, estoy escapando", concluyó.