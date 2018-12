Miss mundo: Entrerriana manifestó su felicidad tras pasar de ronda

Victoria Soto, la entrerriana que compite por la corona de Miss Mundo 2018 se impuso en su grupo, el 19, en la instancia del "Desafío cara a cara" y deberá competir con las ganadoras de los otros 20 equipos.Además, deberá presentar su proyecto social, "Corazón del Impenetrable chaqueño". Asimismo, falta la instancia Deporte. Ya pasó "Danzas del mundo", que fue una de las primeras actividades, y se destaca que la representante argentina fue recompensada, porque salió primera en su grupo."Con más fuerza que el primer día acá en China. Me enfermé muy mal y lo superé para quedarme y llegar a la final con el nombre de mi país en alto. Mi sonrisa y mi esencia como bandera siempre. Luchando por mi sueño y por el de todo mi país", manifestó la oriunda de Concepción del Uruguay.Y cerró: "En la vida hay que tomar decisiones y aferrarse a ellas, más allá de los resultados. Vamos Argentina. Sos mi orgullo. Rumbo a la corona azul"."Estoy viviendo el día más feliz de todos en esta competencia por que me demostraron que no estoy sola, que tengo todo un país que está tan comprometido como yo en @missworld", escribió en otro posteo.