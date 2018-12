¿Alguien ayuda?: La nueva foto hot de Jimena Barón

Jimena Barón aprovechó que se encontraba sola en la cocina para tomarse una foto muy provocativa. "Alguien ayuda? Con los platos digo. . . ", escribió a unos emojis del diablo y de fuego. Inmediatamente, la foto sumó miles de likes y tuvo comentarios de todo tipo.La artista sube constantemente fotos y videos a su cuenta de Instagram, en donde se divierte con su hijo Momo y en otras ocasiones disfruta con su pareja, el bailarín Mauro Caiazza.Ellos se conocieron en el Bailando y fue en la famosa pista donde sellaron su amor. Llevan poco tiempo saliendo, pero por lo que se ve y comparten en las redes sociales, el amor está cada vez más consolidado.Prueba de ello es lo que pasó durante la noche del viernes en el regreso de la pareja al certamen para bailar folclore. Luego de una presentación en la que todos destacaron la performance de él y cuestionaron la energía de ella, la actriz tuvo una confesión hot para con su partenaire y pareja."A mí me lo ponés a Mauro zapateándome y no me sale ser sumisa, tal vez es una cosa personal, me vuelvo loca. Pero entiendo perfectamente, yo no soy delicada, soy un camionero. Y más cuando está zapateándome, me empieza a agarrar como un fuego que le quiero zapatear encima", reconoció.