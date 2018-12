Julián Serrano estuvo con Mirtha, habló de Oriana y también cantó

Que tal? Les gusto? Yo la pase re bien, una genia Mirtha ??? — Julián Serrano ? (@JulianSerrano01) 2 de diciembre de 2018

El youtuber y actor paranaense abrió su participación confesando que estaba recién levantado. Julián Serrano estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y las chicas no dejaron de destacar su sonrisa y lo bien que le quedaba la camisa."¿Cómo estás Julianito?", lo consultó la conductora. "Bien, bien... Me acabo de levantar", le dijo sin filtro haciendo que toda la mesa rompiera a carcajadas.Luego, la conductora lo felicitó por su participación en el certamen de ShowMatch y Julián le agredeció a pesar de que criticaron su último pase en el Folklore. "Me criticaron la postura, como que bailaba con la percha puesta", afirmó."Tu compañera es maravillosa bailando", cerró la diva acerca de su partenaire Sofi Morandi.Julián Serrano está de novia hace tiempo con la actriz Malena Narvay. Sin embargo, no puede escapar de las preguntas sobre su ex Oriana Sabatini, con quien mantuvo una relación por tres años.Mirtha Legrand encontró el momento menos pensado para traer el tema a la mesa. Es que mientras hablaban de los resultados del G20, La Chiqui le preguntó a Julián Serrano si le interesaba la política.El youtuber dijo que sí y que se informaba todo el tiempo. Ni bien terminó la oración, la conductora arremetió con la pregunta sobre Oriana.En un momento la diva le preguntó al joven si él había sido novio de Oriana Sabatini, hoy pareja del futbolista de Juventus, Paulo Dybala, y Julián respondió de manera afirmativa y agregó: "Es hermosa"."¿Vas a cantar?", le repreguntó la diva que a juzgar por su reacción no alcanzó a escuchar lo que le dijo y Serrano respondió que sí.Finalmente Serrano agradeció a sus fans y a la oportunidad que le dio el medio de poder trabajar de lo que le gusta tras lograr un gran éxito en las redes.