Granata: "Yo abrí las piernas muchas veces, pero con responsabilidad"

Amalia Granata (37) se convirtió en una de las referentes públicas de los pañuelos celestes, símbolo contra la legalización del aborto seguro y gratuito en la Argentina. La periodista busca conseguir una banca como diputada en el Congreso y defendió su posición."Sí, siento que me quedé re sola en la lucha del lado del pañuelo celeste. Pero no me van a hacer cambiar de postura. El lado verde monopolizó mediáticamente el tema, pero es mucha más la gente no visible que está en contra del aborto", aseguró, en una entrevista con la revista"Fue muy difícil manifestarnos cuando la otra postura se puso de moda. A mí, que soy súper liberal, me han tratado de derechista y facha. Me tiraron con todo. Me dicen que 'quieren ser libres y abrir las piernas con quien quieran' justo a mí, que viví la sexualidad con total libertad", continuó Granata, que saltó a los medios por su romance con Robbie Williams.Luego, lanzó una singular frase autorreferencial. "Para mí está perfecto y las aplaudo, porque yo abrí las piernas muchas veces en mi vida, pero tienen que hacerlo con responsabilidad, como lo hice yo, porque el embarazo es lo menos que les puede pasar. Si no te cuidás es libertinaje y quien la termina pagando es un inocente: el hijo que vas a abortar", completó la periodista.Amalia es madre de Uma (10), de su relación con el futbolista Cristian "el Ogro" Fabbiani, y de Roque (casi 2), de quien quedó embarazada al comienzo de su romance con Leonardo Squarzon. "Nos quedamos helados cuando nos enteramos la noticia. Teníamos muchas ganas, queríamos ser padres los dos porque es muy fuerte lo que nos pasa. No sé si tan rápido porque nos tomó muy de sorpresa, pero bueno, estamos felices", le contó a, apenas trascendió la información.