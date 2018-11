Tras 10 años en pareja, Silvia Fernández Barrio anunció su casamiento

Están juntos hace una década. Si bien en más de una oportunidad hablaron de la posibilidad de dar el sí, Silvia Fernández Barrio y su pareja no lo creían tan necesario. Al menos, no en ese momento. Ahora, les picó el bichito del casamiento. Muy emocionada, la periodista le gritó al mundo que caminará hacia el altar junto a su amor.



La pareja tomó la decisión hace dos meses. ¿Cuándo será el evento? El 8 de diciembre. En diálogo con el diario La Nación, la periodista contó cómo será la celebración: "El festejo será íntimo, con mi familia, compañeras de colegio y amigos de toda la vida". Invitará a pocas personas, solo a aquellos que estuvieron junto a la pareja desde el primer momento.



Si bien la periodista no quiso dar demasiados detalles, no se pudo contener y contó cómo será el original vestido que lucirá ese día: "El traje tendrá trozos de un vestido que mi mamá compró hace muchos años en una feria de San Telmo y que ella usó cuando cumplí 40 años".